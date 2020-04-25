Путин и Трамп приняли совместное заявление к 75-й годовщине встречи на Эльбе
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю торжественной даты — 75-летия со встречи советских и американских солдат, пожавших друг другу руки на поврежденном мосту через р. Эльба. Об этом рассказали в Кремле.
В заявлении отмечается, что это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима. Миллион мужчин и женщин трудились на трудовом фронте и создавали военную продукцию. Люди и предприятия сыграли ключевую роль в обеспечении союзных сил средствами, необходимыми для победы.
«Дух Эльбы» является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели», — говорится в сообщении.
В настоящее время страны отдают дань уважения, доблести и мужеству всех, кто сражался и помог победить фашизм, и обещают не забывать их героический подвиг, подчеркивается в заключении заявления.
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