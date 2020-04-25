Лавров анонсировал видеоконференцию глав МИД «нормандской четверки»

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Новая встреча министров иностранных дел в «нормандском формате» (РФ, ФРГ, Украина и Франция) должна состояться на предстоящей неделе (27 апреля - 3 мая). Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, встреча действительно запланирована на следующую неделю и должна состояться в формате видеоконференции в связи с эпидемиологической обстановкой. В ней будут участвовать главы МИД стран-участниц саммита «нормандского формата».

Лавров рассказал, что когда президенты четырех стран встречались в конце 2019 года в Париже, то они условились, что внешнеполитические советники и министры иностранных дел проконтролируют выполнение соглашений.

«Приглядывать и контролировать выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже», — цитирует министра ТАСС.

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