Кадыров рассказал о знакомстве с Путиным
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в прямом эфире в своем Instagram рассказал, что он впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным в 2000 году.
Он сообщил, что с российским лидером его тогда познакомил отец Ахмат-Хаджи Кадыров.
По словам Кадырова, «первое знакомство с великим президентом великой страны» состоялось в Сочи.
Глава Чечни также добавил, что дальнейшие их встречи прошли в Моздоке, в Гудермесе.
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