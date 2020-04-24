Кадыров рассказал о знакомстве с Путиным

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в прямом эфире в своем Instagram рассказал, что он впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным в 2000 году.

Он сообщил, что с российским лидером его тогда познакомил отец Ахмат-Хаджи Кадыров.

По словам Кадырова, «первое знакомство с великим президентом великой страны» состоялось в Сочи.

Глава Чечни также добавил, что дальнейшие их встречи прошли в Моздоке, в Гудермесе.

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