Бжания официально вступил на пост президента Абхазии

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Избранный президент Абхазии Аслан Бжания официально вступил на пост после принятия присяги на церемонии инаугурации в здании администрации главы республики в Сухуме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что мероприятие проходит в отсутствие иностранных гостей, присутствуют послы России, Южной Осетии и непризнанной Приднестровской республики.

Также церемонию посетили депутаты парламента, представители ЦИК и исполнительной власти, судьи конституционного суда, председатель верховного суда, генпрокурор, представители абхазской православной церкви и духовного управления мусульман республики.

Выборы президента прошли в Абхазии 22 марта. Бжания победил, набрав 56,5% голосов избирателей.

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