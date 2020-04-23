Бжания официально вступил на пост президента Абхазии
Избранный президент Абхазии Аслан Бжания официально вступил на пост после принятия присяги на церемонии инаугурации в здании администрации главы республики в Сухуме. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что мероприятие проходит в отсутствие иностранных гостей, присутствуют послы России, Южной Осетии и непризнанной Приднестровской республики.
Также церемонию посетили депутаты парламента, представители ЦИК и исполнительной власти, судьи конституционного суда, председатель верховного суда, генпрокурор, представители абхазской православной церкви и духовного управления мусульман республики.
Выборы президента прошли в Абхазии 22 марта. Бжания победил, набрав 56,5% голосов избирателей.
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