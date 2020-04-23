Меркель призывает готовиться к «долгому» периоду пандемии

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что стоит готовиться к долгому периоду пандемии коронавируса, передает «Интерфакс».

«Мы живем не в финальную фазу пандемии, а все еще в начальную. Нам еще долго придется жить с этим вирусом», — сказала глава ФРГ.

Она отметила, что в настоящее время ситуация с вирусом «обманчива», поэтому следует быть осторожнее и соблюдать общественные ограничения.

Меркель назвала пандемию коронавируса демократическим вызовом, так как она ограничивает жизненные права и потребности.

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