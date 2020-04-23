Зариф посоветовал Трампу заняться коронавирусом в ВС США, а не угрожать Ирану
Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что президенту США Дональду Трампу следует заботиться о борьбе с распространением коронавируса в американских вооруженных силах и не думать о ситуации в Персидском заливе, к которой Вашингтон не имеет никакого отношения. Об этом иранский дипломат написал на своей странице в Twitter.
По словам Зарифа, ВС США столкнулись с более чем 5 тыс. случаев заражения COVID-19.
«Дональду Трампу следует быть внимательным к их нуждам, а не бросаться угрозами, которые одобрили бы террористы Саддама Хусейна», — написал министр.
Он также подчеркнул, что у американских войск нет никакого дела в Персидском заливе, где они провоцируют иранских моряков.
Зариф также приложил к посту фотографию карты, на которой указал, насколько далеко Соединенные Штаты от Персидского залива.
Накануне Дональд Трамп приказал уничтожать суда Ирана, которые мешают американским кораблям.
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