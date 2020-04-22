В МИД России заявили о росте конкуренции стран на фоне пандемии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что ситуация с пандемией коронавируса может привести к глобальным международным конфликтам. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время в мире обостряется конкуренция между государствами за лидерство в будущем.
Дипломат уверен, что ситуация с инфекцией лишь усилила и ускорила конфронтацию между странами.
«Углубляются расколы, чреватые возникновением крупных международных конфликтов, потенциально глобальных, столкновениями между крупными державами», — сказал Рябков, отметив, что в мире сохраняется угроза ядерной войны.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,5 млн.
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