В МИД России заявили о росте конкуренции стран на фоне пандемии

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что ситуация с пандемией коронавируса может привести к глобальным международным конфликтам. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время в мире обостряется конкуренция между государствами за лидерство в будущем.

Дипломат уверен, что ситуация с инфекцией лишь усилила и ускорила конфронтацию между странами.

«Углубляются расколы, чреватые возникновением крупных международных конфликтов, потенциально глобальных, столкновениями между крупными державами», — сказал Рябков, отметив, что в мире сохраняется угроза ядерной войны.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,5 млн.

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