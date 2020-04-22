ВЦИОМ опубликовал первый прогноз по голосованию о поправках в Конституцию

Две трети россиян декларируют свое участие в голосовании по изменениям в Конституцию (66%).

Таковы данные последнего опроса ВЦИОМ, опубликованного в среду, 22 апреля.

47% участников социологического исследования совершенно точно и определенно намерены это сделать.

Не намерены участвовать в голосовании по внесению поправок в Основной закон 15%, каждый десятый россиянин (9%) совершенно уверены в этой своей позиции.

Поддержать предлагаемые изменения в Конституцию намерена ровно половина от планирующих принимать участие в голосовании, высказаться против них - четверть участнииков опроса 26%.

«С точки зрения экспертов ВЦИОМ, если бы голосование состоялось 22 апреля как было намечено, то явка составила бы 52-54% от имеющих право голоса. При этом «за» поправки проголосовали бы 67-68% участников, «против» – 27-30%, испортили бюллетень бы 3-5% участников», — отмечается в сообщении, опубликованном 22 апреля на сайте исследовательского центра.