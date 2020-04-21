CNN: США проверяют данные разведки об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын во время посещения города Самджиён, фотография опубликована... Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын во время посещения города Самджиён, фотография опубликована...
Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын во время посещения города Самджиён, фотография опубликована...
KCNA/Reuters

Власти США проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник.

Телеканал отмечает, что США изучают информацию о том, что здоровью Ким Чен Ына угрожает «серьезная опасность после операции».

В свою очередь южнокорейское издание Daily NK, которое цитирует своего источника в Северной Корее, передает, что Ким Чен Ын в данный момент проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой. По данным источника, глава КНДР в настоящее время находится на своей даче в районе гор Мёхянсан в 100 км к северо-востоку от Пхеньяна, где восстанавливается.