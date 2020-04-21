CNN: США проверяют данные разведки об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Власти США проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник.

Телеканал отмечает, что США изучают информацию о том, что здоровью Ким Чен Ына угрожает «серьезная опасность после операции».

В свою очередь южнокорейское издание Daily NK, которое цитирует своего источника в Северной Корее, передает, что Ким Чен Ын в данный момент проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой. По данным источника, глава КНДР в настоящее время находится на своей даче в районе гор Мёхянсан в 100 км к северо-востоку от Пхеньяна, где восстанавливается.