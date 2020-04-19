Президент Чехии подтвердил участие в торжествах в честь 75-летия Победы в Москве

Президент Чехии Милош Земан заявил, что примет участие в торжествах в честь 75-летия Победы над нацизмом, которые были отложены из-за пандемии коронавируса. Об этом он сказал в эфире пражского радио F1.

Он отметил, что принял приглашение президента России Владимира Путина посетить мероприятия, посвященные 9 мая, которые пройдут в российской столице.

Чешский лидер также полагает, что они состоятся в сентябре.

«В этом есть и логика, потому что в сентябре завершилась Вторая мировая война, а 9 мая окончилась лишь война в Европе», — сказал Земан.

Ранее российские ветеранские организации направили Путину письмо с просьбой перенести из-за коронавируса на более позднюю дату парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который должен был состояться 9 мая. 16 апреля российский лидер заявил, что парад Победы отложен. Дата переноса пока не установлена.

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