Путин продлил срок отчета чиновников о доходах до 1 августа

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Президент России Владимир Путин перенес срок предоставления отчетов чиновников о доходах, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год должны быть предоставлены до 1 августа текущего года включительно.

Данные меры приняты в связи с реализацией мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа, указано в документе.

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