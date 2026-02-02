Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Школьник из Ленобласти не выжил, получив удар током из-за телефона в ванной

78.ru: в Ленобласти мальчик не выжил, получив удар током из-за телефона в ванной
Shutterstock

В Ленинградской области 13-летний школьник получил удар током в ванной и не выжил. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в городе Бокситогорске, когда ребенок после прогулки решил принять ванну — при этом мальчик взял с собой телефон и зарядное устройство к нему. Отец ребенка предположил, что сын мог уснуть, попав с холода в теплое помещение, и получил удар током, выронив гаджет в воду.

До этого во Владимирской области подростка ударило током в ванной. Он пользовался мобильным телефоном, подключенным к розетке, и в какой-то момент гаджет упал в воду. Спасти несовершеннолетнего не удалось.

Ранее мать троих детей не выжила в ванной, держа в руках телефон во время зарядки.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!