Школьник из Ленобласти не выжил, получив удар током из-за телефона в ванной

78.ru: в Ленобласти мальчик не выжил, получив удар током из-за телефона в ванной

В Ленинградской области 13-летний школьник получил удар током в ванной и не выжил. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в городе Бокситогорске, когда ребенок после прогулки решил принять ванну — при этом мальчик взял с собой телефон и зарядное устройство к нему. Отец ребенка предположил, что сын мог уснуть, попав с холода в теплое помещение, и получил удар током, выронив гаджет в воду.

До этого во Владимирской области подростка ударило током в ванной. Он пользовался мобильным телефоном, подключенным к розетке, и в какой-то момент гаджет упал в воду. Спасти несовершеннолетнего не удалось.

Ранее мать троих детей не выжила в ванной, держа в руках телефон во время зарядки.