Ученая рассказала, стоит ли инвестировать в ювелирные украшения

По итогам зимних распродаж ювелирные украшения стали одной из самых востребованных категорий товаров в крупных торговых центрах. Это вновь подогрело интерес к драгоценностям как возможному инвестиционному активу. Многие покупатели воспринимают кольца и цепочки как «золото в удобной форме», однако эксперты предупреждают: в большинстве случаев такие покупки — это трата на эмоции, а не способ заработка. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Интерес к украшениям усилился на фоне рекордных цен на металлы: в январе 2026 года золото впервые превысило отметку в 5 тысяч долларов за унцию, серебро также показало исторический рост. Однако, как отметила доцент кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ Юлия Карпович, далеко не каждое украшение можно считать инвестицией.

По ее словам, ювелирные изделия подходят скорее для долгосрочного сохранения капитала — на горизонте от 10 лет и более. Высокая инфляция и ослабление национальной валюты подталкивают людей к материальным активам, но цена украшения складывается не только из стоимости металла, а также из дизайна, бренда и розничной наценки, которая может достигать 300–500%.

К плюсам таких вложений относят физическую осязаемость, конфиденциальность владения и возможность диверсификации рисков. Кроме того, украшения можно носить, получая эмоциональную отдачу, а доход от их продажи не облагается налогом, в отличие от операций с обезличенными металлическими счетами. Однако минусов не меньше: высокая цена входа, сложность оценки, зависимость от моды и крайне низкая ликвидность.

По-настоящему инвестиционную ценность, по словам эксперта, имеют лишь винтажные изделия и работы известных ювелирных домов — Cartier, Tiffany, Graff, Фаберже, — а также украшения с крупными драгоценными камнями при наличии сертификатов. Массовые изделия из сетевых магазинов, бижутерия и украшения с мелкими или синтетическими камнями практически не имеют инвестиционного потенциала.

Минимальный порог для осмысленных вложений, по оценке специалиста, начинается с 250–500 тысяч рублей. При этом инвестору придется учитывать дополнительные расходы на экспертизу, страхование и хранение. Быстро продать такие активы без потерь почти невозможно: реальный доход возможен лишь в средне- и долгосрочной перспективе.

Эксперт подчеркнула, что покупка украшений в торговых центрах в 99% случаев остается актом потребления. Тем, кто действительно хочет защитить капитал от инфляции, проще и надежнее использовать более ликвидные инструменты — золотые монеты или металлические счета.

