Банковская служащая стала коучем по секс-интеллекту и заработала 268 млн рублей

Китаянка Чжоу Юань уволилась из банка и заработала состояние на курсах секс-интеллекта
Китаянка по имени Чжоу Юань стала секс-коучем и заработала на этом состояние. Об этом сообщает SCMP.

Женщина уволилась из банка и открыла салон красоты, а потом запустила курсы секс-интеллекта. За последний год Чжоу Юань, которой уже за 40, заработала около 268 млн рублей в пересчете на российскую валюту.

На своих курсах она обучает замужних женщин техникам соблазнительных взглядов и флирта, чтобы освежить их браки.

В китайских соцсетях она известна как «Крестная мать сексуального интеллекта», на ее страницу подписаны сотни тысяч фолловеров.

Сексуальный интеллект блогерша определяет как способность привлекать мужчин, сочетая сексуальные таланты, проницательность и личное обаяние.

Накануне литовская блогерша показала кота, которому ребенок отрезал кусок уха.

Ранее мама Лерчек рассказала о состоянии внука после тяжелой травмы.
 
