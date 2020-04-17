Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.

Сам Парфенов опроверг обвинения. По его словам, они начались после того, как депутат опубликовал в социальных сетях видеоролик, где обвинил Думу в рассмотрении принимаемых законов без обсуждений.

«Вообще-то органы соответствующие должны проверять всех без исключения депутатов на предмет наличия имущества, гражданства и всего остального. Пусть проверяют, мне все равно», — заявил коммунист.

Обвинения в наличии двойного гражданства прозвучали в адрес Парфенова во время обсуждения одного из законопроектов. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов заметил, что Парфенов ранее высказывался по вопросу заседания в «американской сети» Faceebok. В этот момент один парламентариев выкрикнул, что у члена КПРФ есть американское гражданство.

«Сам американец? Коллеги, если такое предложение прозвучало, давайте мы проверим, все бывает», — прокомментировал ситуацию Володин.

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