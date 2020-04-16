Путин принял решение о переносе парада Победы

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Президент России Владимир Путин заявил, что откладывает подготовку к параду Победы 9 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что до праздника осталось уже меньше месяца, а подготовка к параду должна быть немедленно начата, но в связи с пандемией коронавируса риски крайне высоки.

Лидер поручил министру обороны, руководителям силовых ведомств и органам власти всех уровней перенести подготовку к параду как в Москве, так и в других регионах.

Путин также распорядился отложить все массовые мероприятия, запланированные в честь 75-летия Великой Победы.

В заключении глава государства добавил, что парад Победы и шествие «Бессмертного полка» состоятся как только отступит угроза COVID-19.

До этого российские ветеранские организации направили Путину письмо с просьбой перенести на более позднюю дату парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Уточняется, что такое предложение возникло из-за сложившейся в мире эпидемиологической ситуации.