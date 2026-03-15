Посол высказался по поводу возможности разблокировки «Дружбы»

Посол Андреев: надежды на разблокировку нефтепровода «Дружба» пока нет
Надежды на разблокировку нефтепровода «Дружба» и возобновление поставок нефти по нему в настоящее время нет. Об этом сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live» посол РФ в Словакии Сергей Андреев.

«Надежд на то, что «Дружба» в ближайшее время будет разблокирована и поставки нефти из России в Словакии возобновятся, на ближайшее время, по крайне мере, я пока не вижу», - сказал дипломат.

По словам Андреева, говорить о соглашении по «Дружбе» преждевременно, так как все в данном вопросе будет зависеть от позиции киевских властей, в которой пока не наблюдается существенных изменений.

До этого госсекретарь министерства энергетики Венгрии Габор Цепек заявил, что позицией Венгрии по нефтепроводу «Дружба» заинтересовались 17 стран и Еврокомиссия. По его словам, 12 марта в Киеве прошли энергетические переговоры, в рамках которых властям Украины дали четко понять, что Еврокомиссия тоже требует создания комитета по установлению фактов о состоянии нефтепровода.

Ранее в Словакии предупредили, что Зеленский может уничтожить «Дружбу».

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!