Аэропорт Домодедово возобновил работу в штатном режиме

В аэропорту Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении, опубликованном в 20:59 мск.

О введении ограничений Росавиация сообщила в 20:01 мск. Аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию. Ведомство предупредило о возможных корректировках в расписании полетов.

До этого в столичном аэропорту Шереметьево также сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.

На этом фоне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток на подлете к столице сбили 44 беспилотника. Специалисты экстренных служб работали на месте падения обломков, отметил глава города.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!