В Германии призвали привлечь Иран к переговорам по Ормузскому проливу

Переговоры об обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе следует провести с участием Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью телеканалу ARD.

«Я считаю, что безопасность в Ормузском проливе, равно как и в Красном море, мы сможем обеспечить только в том случае, если будет найдено решение путем переговоров и , если потом это также обсудят с иранцами», — сказал глава немецкого МИД.

Вадефуль добавил, что Германия не станет принимать участие в военной операции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив закрыт только для США, Израиля и их союзников. По словам главы ведомства, иранские войска атакуют объекты в странах Персидского залива в ответ на удары американской стороны, руководствуясь принципом «око за око».

Ранее в Иране рассказали об обсуждениях безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

 
