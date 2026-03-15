«Ливерпуль» упустил победу над «Тоттенхэмом» в чемпионате Англии

«Ливерпуль» упустил победу над лондонским «Тоттенхэм» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этой игре оформил игрок ливерпульской команды Доминик Собослаи, который поразил ворота соперников на 18-й минуте игры. «Шпоры» сумели сравнять на 90-й минуте, отличился Ришарлисон с передачи Рандаля Коло Муани.

Главным арбитром встречи был назначен Крис Кавана. До этой ничьей лондонский клуб потерпел пять поражений подряд.

«Ливерпуль» идет на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очко. «Тоттенхэм» — один из аутсайдеров, команда расположилась на 16-й позиции, имея в активе 30 баллов. Главным тренером «шпор» является Игор Тудор, который возглавил команду зимой 2026 года. По сообщению британских СМИ, специалист может быть уволен со своего поста после этого матча.

В следующем туре национального первенства «Ливерпуль» 21 марта сыграет в гостевом матче с «Брайтоном», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 15:30 по московскому времени. «Тоттенхэм» 22 числа сразится с «Ноттингемом», игра начнется в 17:15 мск.

