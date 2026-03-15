Экс-президент Мексики призвал поддержать Кубу

Бывший президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал собирать средства для помощи Кубе. Об этом экс-глава государства сообщил в социальной сети X.

«Я в отставке, но меня ранит, что стремятся уничтожить братский народ Кубы за его идеалы свободы и защиты суверенитета», — написал политик.

Лопес Обрадор добавил, что гражданам следует делать взносы на счет ассоциации Humanidad con América Latina. По его словам, с ее помощью деньги можно направить на покупку продуктов питания, медикаментов и бензина для жителей Кубы.

В конце января США ввели чрезвычайный режим и дополнительные пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. В Гаване назвали это шантажом и нарушением свободной торговли. После прекращения поставок и топливного дефицита на Кубе начались отключения света и проблемы с топливом.

13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Гавана готова продолжить переговоры с Вашингтоном, но на основе принципов равенства и уважения политических систем друг друга. Кроме того, лидер страны заявил о готовности принять в стране представителей ФБР, чтобы расследовать вооруженное вторжение американского катера в территориальные воды.

Ранее на Кубе протестующие против энергокризиса разгромили офис коммунистической партии.