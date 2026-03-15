В Белом доме оценили, хватит ли США денег на удары по Ирану

Экономсовет Белого дома: власти США могут запросить допбюджет на удары по Ирану
Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

США пока хватает средств на боевые действия против Ирана, но при необходимости администрация может рассмотреть вопрос о том, чтобы обратиться в Конгресс за дополнительным финансированием. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

По его словам, связанные с бюджетом ближневосточной военной операции вопросы решает Административно-бюджетное управление Белого дома во главе с Расселом Воутом, и именно это ведомство должно планировать дальнейшие траты.

«Не обязательно, что нам потребуется что-то дополнительное», — добавил Хассет.

Он поделился полученными ранее данными о том, что США уже потратили на боевые действия против Ирана около $12 млрд, но не уточнил — за всю операцию, которая длится уже более двух недель, или на каком-то ее этапе.

В переданных Конгрессу документах о действиях на Ближнем Востоке администрация США оценила расходы минимум в $11,3 млрд за первые шесть дней с начала ударов по Ирану. The New York Times писала, что в эту сумму явно не вошли многие затраты — например, на переброску военной техники и личного состава в рамках подготовки к спецоперации.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока из-за отмены рейсов на фоне конфликта. Убытки российских туроператоров могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее стало известно, сколько стоит одна неделя американских ударов по Ирану.

 
России вернут флаг в большом спорте? Какие изменения говорят о скором конце нейтрального статуса
