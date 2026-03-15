На Украине медиаперсон фиктивно устраивают в ВСУ

ТАСС: командование беспилотных систем ВСУ фиктивно устраивает к себе медиаперсон
Командование беспилотных систем украинских войск формально устраивает на службу в свои подразделения политических и общественных деятелей. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«Командование беспилотных систем Украины продолжает использовать свои подразделения для формального устройства украинских общественных и политических деятелей. Так, в настоящее время там уже числятся неонацисты Олег Тягнибок и Евгений Карась, к которым присоединился политтехнолог Зеленского Сергей Иванов», — уточнил источник.

По его словам, все медиадеятели служат в украинских подразделениях формально, проводя большую часть времени в Киеве.

До этого пленный солдат ВСУ Артур Козарян рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) на Украине принудительно мобилизуют рабочих, бездомных и людей с инвалидностью.

Он подчеркнул: в стране обычных работяг не считают за людей. По мнению Козаряна, сейчас на Украине спокойно себя чувствуют только те, у кого есть деньги, ведь они могут откупиться от мобилизации.

Ранее сотрудники ТЦК по ошибке остановили депутата.

 
России вернут флаг в большом спорте? Какие изменения говорят о скором конце нейтрального статуса
