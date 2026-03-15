Российская авиакомпания возобновит полеты между Петербургом и Минском

Авиакомпания «Победа» возобновит прямые рейсы из Петербурга в Минск
Авиакомпания «Победа» возобновит полеты между Минском и Санкт-Петербургом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

В авиакомпании отметили, что самолеты начнут вылетать из Петербурга с 29 марта. Рейсы будут выполняться до четырех раз в неделю, а с мая полеты будут осуществляться ежедневно.

Также «Победа» возобновит прямые рейсы из Москвы в Минск и обратно. Самолеты будут летать между городами с 20 апреля до пяти раз в неделю.

В январе белорусская авиакомпания «Белавиа» возобновила регулярные авиарейсы из Минска в Тель-Авив. Первый рейс из Минска в Тель-Авив отправился 8 января. Загрузка рейса составила 146 человек. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — в четверг и воскресенье. Продолжительность полета составит 6 часов 10 минут, в обратном направлении — 6 часов 25 минут. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-8.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании не планируют полеты в 5 стран Ближнего Востока.

 
России вернут флаг в большом спорте? Какие изменения говорят о скором конце нейтрального статуса
