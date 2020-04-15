Около 35 тысяч россиян хотят вернуться домой из-за границы

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Около 35-36 тысяч россиян, остающихся в других странах, желают вернуться домой, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Коммерсантъ».

Лавров подчеркнул, что приоритет отдается тем, кто уехал из России после 1 января 2020 года. В отношении остальных желающих применяется индивидуальный подход.

Ранее Россия организовала рейсы, чтобы вывезти своих граждан, застрявших в других странах из-за коронавируса.

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