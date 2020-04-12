Песков назвал абсолютный приоритет в работе Путина
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что абсолютным приоритетом в работе главы государства является общение с людьми. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».
По мнению Пескова, Путин в настоящее время очень скучает по поездкам и человеческому общению. Причем общение с людьми, как правило, не влияет на график политика.
«Общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе, он именно оттуда черпает понимание реальности», — добавил пресс-секретарь.
Песков уточнил, что в настоящее время у президента страны не такой интенсивный график, как обычно.
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