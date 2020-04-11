Песков усомнился в эффективности международных структур при пандемии
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эффективность некоторых международных структур при пандемии оставляет желать лучшего, пишет ТАСС.
«Беспрецедентность этой пандемии, беспрецедентность кризиса продемонстрировала, мягко говоря, то, что эффективность упомянутых международных структур оставляет желать лучшего», — сказал Песков.
Пресс-секретарь комментировал высказывание об отсутствии эффективности ВОЗ, ВТО и G-20.
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