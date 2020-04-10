Путин и Трамп обсудили цены на нефть и коронавирус

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на нефтяном рынке, пишет сайт Кремля.

Отмечается, что лидеры обговорили сделку «ОПЕК+», предполагаемую сокращение добычи нефти.

Также главы государств обменялись мнениями о пандемии коронавируса, в том числе предпринимаемые Россией действия.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Песков: Трамп и Путин не обсуждали отмену санкций

Путин рассказал о предстоящих контактах с Трампом

«Позитивная беседа»: о чем договорились лидеры США, РФ и Саудовской Аравии