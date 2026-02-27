В Петербурге утвердили проект выхода станции метро «Театральная»

Первый вестибюль станции «Театральная» Лахтинско-Правобережной линии в Петербурге планируют открыть только к 2030 году. Об этом 26 февраля сообщил вице-губернатор Николай Линченко на отчете администрации Адмиралтейского района, передает Telegram-канал «Подземник».

Выход разместят на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов на месте бывшего дома быта. Ранее в городском Комитете по строительству называли срок 2029 год, однако теперь даты официально перенесли.

До этого управделами президента сообщали, что до 2030 года планируется ввод вестибюля в Театральном сквере на месте АЗС, а выход на Лермонтовском проспекте относили к периоду до 2040 года для другой линии — Адмиралтейско-Охтинской. При этом утвержденный проект планировки территории предусматривает строительство сразу двух выходов. Несмотря на это, последовательность работ, как следует из сообщения, была пересмотрена.

Выбор площадок для вестибюлей сопровождался спорами. От варианта на пересечении улиц Глинки и Декабристов отказались после позиции художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. Против строительства также выступали компания «Роснефть», владеющая АЗС в Театральном сквере, и администрация дома быта на Лермонтовском проспекте. В итоге проект был утвержден.

Сама станция «Театральная» полностью готова с конца 2024 года. Однако из-за отсутствия выходов на поверхность поезда проходят ее без остановки на участке между станциями «Спасская» и «Горный институт».

