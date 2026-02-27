Размер шрифта
Российский посол оценил готовность Франции и Британии воевать на Украине

Посол Долгов: Франция и Британия испугаются вводить войска на Украину
Ebrahim Noroozi/AP

Сообщения о готовности Великобритании и Франции ввести свои десантные войска на Украину рассчитаны на пиар перед внутренней аудиторией и Россией, которую европейцы пытаются запугать. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.

«Британцы и французы осваивают деньги, которые выбивают из своих налогоплательщиков. Они пытаются показать избирателям, какие они крутые военные, готовые противостоять России. К вопросам миротворчества это не имеет никакого отношения», — сказал дипломат.

Он также допустил, что таким образом европейские страны пытаются давить на Россию в попытке заставить Москву принимать невыгодные решения.

«Это попытки каким-то образом подбить Москву на невыгодные для нас решения. Однако мы уже неоднократно четко обозначали, что не пойдем ни на какие. Эта возня будет продолжаться бесконечно, но мое личное мнение, что никуда Франция и Британия ничего не введут. Они просто испугаются, потому что никакой политической и военной воли у них нет», — заявил Долгов.

Если европейцы и введут на Украину какие-то подразделения, то они будут рассматриваться в качестве законной военной цели России, добавил спикер. Он также напомнил, что Британия и Франция всегда скрывали за намерениями провести миротворческие миссии свои личные интересы.

«Из англичан и французов ну просто нулевые миротворцы, мы это знаем прекрасно, по многим конфликтам, в которых они принимали участие. Никакого отношения к миротворчеству они никогда не имели. Английских миротворцев мы видели в деле в том же Афганистане. Сейчас же именно европейцы пытаются вставлять палки в колеса администрации Трампа и мешают реальным попыткам урегулирования», — заключил Долгов.

Британские и французские военные 16-й воздушно-десантной бригады завершили последние приготовления к возможной миротворческой миссии на Украине, сообщает The Telegraph. Так НАТО готовится к возможной войне с Россией, которую ждут через три года.

Несколько недель назад британский премьер Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция возглавят миротворческие силы на Украине, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.

Ранее стало известно, сколько Польша потратила на военную помощь Украине с 2022 года.

 
