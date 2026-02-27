Размер шрифта
Обломки украинских дронов повредили электроподстанцию на Кубани

Подстанция в Краснодарском крае получила повреждения при падении обломков БПЛА
Фрагменты сбитых украинских дронов повредили электроподстанцию в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

Из заявления следует, что обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали в районе хутора Белый.

«Пострадавших и возгораний нет. По информации администрации района, ограничений электроснабжения жителей нет», — говорится в публикации.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных и специальных служб.

Утром 27 февраля в пресс-службе министерства обороны России рассказали, что ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 95 украинских дронов самолетного типа. Атака продолжалась в период с 23:00 до 7:00 мск. БПЛА ликвидировали в Краснодарском крае и Калужской, Орловской, Брянской, Тверской, Воронежской, Белгородской, Тульской, Смоленской, Курской областях. Часть целей нейтрализовали в столичном регионе, при этом пять из них направлялись к Москве, писала газета «Известия» со ссылкой на военное ведомство.

Ранее украинские БПЛА атаковали химический завод в Смоленской области.

 
