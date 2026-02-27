Размер шрифта
Солистка «Тутси» о неожиданном подарке на 8 Марта: «Я, конечно, была крайне неподготовлена»

Певица Ирина Ортман назвала внимание идеальным подарком женщине на 8 Марта
Из личного архива

Певица Ирина Ортман призналась, что считает идеальным подарком на 8 Марта не что-то материальное, а внимание. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

По словам солистки группы «Тутси», в ее жизни были неожиданные подарки на 8 Марта. Один из них — котенок.

«Самый неожиданный подарок для меня был на 8 Марта в виде котенка в ирисах. И я вот, конечно, была крайне неподготовлена к такому подарку (смеется). Но все равно в любом случае это запомнилось мне. Идеальный подарок — это внимание, не только на 8 Марта, а по жизни. Время и забота — самый ценный ресурс, который мы можем подарить друг другу», — поделилась Ортман.

Артистка отметила, что в этом году в праздник собирается работать. А из ожиданий в этот день у нее только скорейший приход весны.

«Хочется, чтобы уже пришла весна, тепло, больше солнца. Планы — будет концерт и подготовка к съемкам нового выпуска шоу «Ну-ка, все вместе хором!» — рассказала певица.

Ранее Ирина Ортман призналась, что с помощью диеты худеет на 5 кг за две недели.

 
