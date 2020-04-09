Песков заявил, что Россия помогает Белоруссии в борьбе с COVID-19

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия уже оказывает помощь Белоруссии в борьбе с коронавирусом, передает РИА «Новости».

«Уже помогаем», — сказал Песков.

По последним данным, в Белоруссии выявлено 1 486 случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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