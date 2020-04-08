Белоруссия попросила ЕС помочь в борьбе с коронавирусом
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Белоруссия попросила ЕС финансово помочь в борьбе с коронавирусом и его последствиями, пишет ТАСС со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
«Да, Белоруссия попросила помощь для системы здравоохранения и в преодолении ущерба для экономики в свете ситуации, а также финансовую помощь», — сказал Боррель.
Он добавил, что ЕС изучает вопрос.
В Белоруссии коронавирусом заразились больше тысячи, скончались 13 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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