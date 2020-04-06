Меркель назвала коронавирус самым большим испытанием для ЕС в истории

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что коронавирус поставил Евросоюз перед самым большим испытанием с момента его основания, передает РИА «Новости».

По ее словам, эпидемия COVID-19 является «большим вызовом» для всех стран-членов ЕС и здоровья их населения, поскольку «затронуты все в равной мере».

Немецкий канцлер считает, что в интересах всех государств Евросоюза «заключается выход сильной Европы из этого испытания».

«Мы видим, насколько связаны наши экономики, что происходит, если свободный обмен товарами не обеспечен. Поэтому ответ может быть только один - больше Европы, более сильная Европа, хорошо работающая Европа во всех своих частях, то есть всех государствах-участниках», — добавила Меркель.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.