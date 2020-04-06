Путин и Нетаньяху поддержали укрепление координации в борьбе с COVID-19

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Президенты России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств также выразили взаимный настрой на укрепление координации в борьбе с распространением COVID-19.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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