Путин и Нетаньяху поддержали укрепление координации в борьбе с COVID-19
Президенты России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Главы государств также выразили взаимный настрой на укрепление координации в борьбе с распространением COVID-19.
Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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