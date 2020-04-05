МИД РФ поиронизировал над объявившим себя жертвой «русских троллей» министром Швеции

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Российский МИД поиронизировал на своей странице в Facebook над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом, который ранее объявил себя жертвой «русских троллей».

«Когда оказалось, что «атака русских троллей» на самом деле была организована местной группой в «шапочках из фольги», — написано в одной из публикаций МИД.

В декабре 2019 года Игеман объявил себя «объектом атаки российских троллей». Сейчас выяснилось, что следы «атаки» ведут к обычной шведской бабушке, которая боится радиации от Wi-Fi и сетей 5G.