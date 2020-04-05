Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом
Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова подтвердила, что заболела коронавирусом, передает издание «Подъем».
Заболевание протекает в легкой форме, уточнила она.
Стебенкова также рассказала, что находится в самоизоляции с самого начала заболевания, а все, кто с ней контактировал, изолированы и находятся под наблюдением.
Ранее о заражении коронавирусом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
По последним данным, в России зафиксированы 5389 заболевших COVID-19. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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