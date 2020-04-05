Коронавирус диагностировали у депутата заксобрания Карелии
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Медики выявили коронавирус у депутата законодательного собрания Карелии, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.
Речь идет об Олеге Доценко.
Ранее сообщалось, что в Карелии выявлены первые два случая заражения COVID-19.
По последним данным, в России зафиксированы 5389 заболевших COVID-19. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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