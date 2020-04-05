Путин еще минимум неделю будет работать дистанционно
Президент России Владимир Путин еще минимум неделю будет работать в дистанционном режиме, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Пресс-секретарь уточнил, что решение работать удаленно не связано с подтвержденным у главврача Коммунарки коронавирусом.
В России коронавирусом заразились 5389, скончались 45 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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