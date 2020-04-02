Политолог: назначение главы НАО врио архангельского губернатора ведет к объединению субъектов

Руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ, кандидат политических наук Дарья Кислицына в разговоре с «Газетой.Ru» оценила назначение врио главы Архангельской области Александра Цыбульского, до этого возглавлявшего Ненецкий АО.

«Цыбульский показал себя эффективным менеджером и в обычной среде, и в антикризисной, которая сейчас особенно актуальна, поэтому это история про потенциальное объединение регионов», — отметила она.

По мнению эксперта, очень логичным выглядит история с потенциальным объединением Архангельской области и Ненецкого АО.

«Это наверное одни из немногих субъектов, которые можно объединить, по Конституции. Есть грамотные примеры сосуществования регионов после слияния, и это история именно об этом», — подытожила Кислицына.