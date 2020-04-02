Путин поручил установить в регионах специальный порядок передвижения

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Главы субъектов обязаны разработать комплекс мер по сдерживанию распространения заболевания. В частности, ввести специальный порядок передвижения.

Ограничения будут распространяться как на людей, так и на транспортные средства. Исключением станут межрегиональные перевозки.

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