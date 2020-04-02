Трамп заявил о состоявшемся разговоре принца Саудовской Аравии с президентом РФ

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что пообщался с наследным принцем Саудовской Аравии, а тот в свою очередь заявил, что общался с президентом РФ Владимиром Путиным о ценах на нефть.

«Только что говорил с моим другом наследным принцем Саудовской Аравии (Мухамедом бин Салманом), который поговорил с президентом России (Владимиром) Путиным. Ожидаю и надеюсь, что они будут сокращать примерно на 10 млн баррелей, и возможно, значительно больше, что, если произойдет, будет великолепно для нефтегазовой отрасли», — написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Россией и Саудовской Аравией решение по нефтяным ценам будет выработано.