Лукашенко заявил, что мог бы ввести режим ЧП, но не хочет «в эти игры играть»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мог бы ввести чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса на территории республики, но не хочет «в эти игры играть», показывая перед выборами какой он «крутой парень», сообщает «БелТА».

«Если уж откровенно, я бы сегодня мог ввести чрезвычайное положение — патрули по улицам, все сидят и показать перед президентскими выборами, какой я крутой парень, что я могу все взять под контроль», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что не желает, чтобы люди жили в ситуации, когда существуют ограничения на передвижение.

«Я в эти игры играть не хочу. Мы будем бороться с любой болезнью. Я не выделяю поэтому коронавирус», — заявил Лукашенко.

В настоящее время в Белоруссии зафиксировано 163 случая заболевания вирусом COVID-19, вылечились 53 человека, умерли - 4.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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