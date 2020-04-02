Захарова: помощь РФ Италии в борьбе с COVID-19 не связана с политикой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/345/13018345/2020-03-22T131423Z_1928654422_RC21PF9QJ6CM_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA-ITALY-pic905-895x505-27820.jpg">

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что помощь России Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией не имеет отношения к политике, передает РИА «Новости».

«Российская помощь Италии в борьбе с коронавирусом носит гуманитарный характер и не имеет увязки с политической повесткой», — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал, что Россия поможет Италии противодействовать COVID-19. После этого в страну прибыли порядка 14 самолетов со специалистами и медоборудованием. По последним сведениям, в Италии заразились коронавирусом более 110 тыс. человек, а погибли — более 13 тыс. На данный момент страна является лидером среди других стран по смертности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ЕС поблагодарил РФ за помощь Италии в борьбе с коронавирусом

— Российские медики обнаружили в Италии необычные случаи смерти от коронавируса

— «Тяжелая ситуация»: Россия поможет Италии в борьбе с COVID-19