Захарова: помощь РФ Италии в борьбе с COVID-19 не связана с политикой
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что помощь России Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией не имеет отношения к политике, передает РИА «Новости».
«Российская помощь Италии в борьбе с коронавирусом носит гуманитарный характер и не имеет увязки с политической повесткой», — сказала она.
Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал, что Россия поможет Италии противодействовать COVID-19. После этого в страну прибыли порядка 14 самолетов со специалистами и медоборудованием. По последним сведениям, в Италии заразились коронавирусом более 110 тыс. человек, а погибли — более 13 тыс. На данный момент страна является лидером среди других стран по смертности.
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