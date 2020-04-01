Минобороны показало взлет российского самолета с гуманитарной помощью в США
Минобороны России продемонстрировало видео, на котором показан улетевший в США на помощь в борьбе с распространением коронавируса самолет. Об этом сообщает РИА «Новости» в своем Telegram-канале.
На кадрах — Ан-124-100 «Руслан» с грузом. В коробках находятся средства защиты и медицинское оборудование.
Кроме того, в видео показан взлет самолета.
Как ранее сообщили в пресс-слежбе Минобороны России, военное судно вылетело в США с подмосковного аэродрома «Чкаловский».
До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Соединенных Штатах предложил американскому лидеру Дональду Трампу помощь гуманитарного характера, которую последний с признательностью принял.
По последним данным, в США зарегистрированы более 181 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли более 3 774 человек. При этом 770 человек скончались за последние сутки.
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