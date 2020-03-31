Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия правительства в связи с распространением пандемии коронавируса и дает ему право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России, информирует ТАСС.
«Предлагается наделить правительство РФ <...> правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», — говорится в пояснительной записке к инициативе.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся более 200 тысяч человек
— Башкирия и Забайкалье вводят режим самоизоляции