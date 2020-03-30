Лавров и Помпео обсудили пандемию коронавируса
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, сообщается на сайте российского МИДа.
В ходе разговора главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию с пандемией коронавируса нового типа, говорится в заявлении. Стороны подтвердили свое стремление обеспечить выполнение решений, принятых по результатам саммита G20.
Кроме того, Лавров и Помпео обсудили вопросы стратегической стабильности, урегулирования конфликта в Сирии и некоторые моменты российско-американских отношений.
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