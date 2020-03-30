Глава Закарпатья объявил о пяти тысячах случаев заражения COVID-19
Председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис заявил, что реальное число зараженных в области может достигать пяти тыс. человек. Официально подтвержден только один случай заражения, сообщает «Страна.ua».
«Нужно понимать, что реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус», – написал он на своей странице в Faceebok.
Также по мнению главы региона, местная система здравоохранения не способна справиться с таким количеством заболевших.
«В мире под палаты переоборудуют стадионы и торговые центры. А у нас даже запаса коек нет, белья и матрацев, я не говорю о лекарствах и профессиональном оборудовании», — написал Ривис.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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