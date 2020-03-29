Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Липова на должность главы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт кабмина.

Накануне глава государства Владимир Путин освободил Липова с поста главы Управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Эту должность он занимал с 2018 года.

Ранее СМИ уже писали, что Липов может возглавить Роскомнадзор вместо Александра Жарова, который был назначен генеральным директором холдинга «Газпром-медиа».

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